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Происшествия
05.07.2019 09:07
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«Из-за чепухи испортил себе жизнь». SEO-специалист прошелся с фальшивками по Наличной и заработал пять уголовных дел

Оперативники «банковского» отдела полицейского главка прошлись за сбытчиком поддельных купюр. Затем молодой человек сам показал, где анонимно покупают рубли. Причем в 50% от их номинала.

По информации «Фонтанки», к вечеру 4 июля следователь Василеостровского района задержал на пару суток 23-летнего новгородца Кирилла. Ему вменяют экзотическую 186-ю статью Уголовного кодекса – сбыт поддельных денег.

По данным нашего издания, на днях сотрудники экономической полиции проследили его поход по магазинам на Наличной улице. В каждом он отдавал продавцу по купюре в две тысячи рублей.

При обыске в его съемной квартире изъяли ноутбук, а в нем следы выхода на сайт, на котором он заказывал анонимную доставку фальшивок.

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При этом в Сети находятся инструкции, в которых обещают научить работать с фальшивыми деньгами.

Что касается второго тезиса, то это спорный аргумент. Парень получил сразу пять уголовных дел. По делу за покупку. Нажива тоже сомнительна – 10 тысяч рублей минус 5 тысяч, что он заплатил через Интернет за пять купюр достоинством в две тысячи.

Сам же пойманный работает SEO-программистом в петербургской компании. Судя по комментариям нашего собеседника в полиции Василеостровского района, им самим его жалко: «Из-за чепухи испортил себе жизнь».

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