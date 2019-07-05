Автора макета бомбы с часами на Кузнецова нашли. К эвакуации соседей привел инженерный талант школьника

Многоэтажный дом в Красносельском районе Петербурга эвакуировали из-за школьника. Макет взрывного устройства, найденный вчера в мусорном баке, раздосадованный автор выкинул из-за поломки.

В поисках того, из-за кого пришлось отправлять на вынужденную прогулку жителей дома 32 по проспекту Кузнецова, полиция просмотрела камеры видеонаблюдения. К утру 5 июля стражи правопорядка точно знают, что устройство, описанное инженером-сапером как «семь бумажных тубусов, связанных изолентой, с прикрепленной платой с электронными часами», принадлежало восьмикласснику из того же дома. Юный «самоделкин», когда к нему пришли, не стал отпираться и честно заявил, что отправил макет СВУ на помойку из-за поломки. Изделие, вызвавшее переполох, на всякий случай изъяли, хотя взрывчатки внутри не было.

14-летний конструктор с юго-запада воспитывается в полной семье, ни на каких учетах не состоит.

Напомним, 20 человек из дома 32 вывели на улицу вчера в шестом часу вечера после того, как студент-архитектор увидел в урне то, что показалось ему бомбой. Юноша не остался равнодушен и набрал телефон «112».