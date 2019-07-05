Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Семь человек погибли при крушении вертолета в районе Багамских островов. Об этом 5 июля сообщает Bahamas Press.

Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета.

По данным портала, одним из погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. Уточняется, что вместе с Клайном погибла его дочь.

По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в 1,8 млрд долларов.