Черноморский флот начал учения на фоне Sea Breeze-2019. Корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы

Корабли Черноморского флота России приступили к отработке боевой подготовке на фоне учений НАТО Sea Breeze — 2019. Об этом сообщается на сайте Минобороны 5 июля.

В учениях в акватории Черного моря принимают участие «большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60» и другие».

В рамках боевой подготовки они должны отработать элементы совместного плавания, боевого маневрирования, перестроения, а также провести ракетные и артиллерийские стрельбы.

Учения НАТО Sea Breeze 2019 начались 1 июля в северо-западной части Черного моря. В них, помимо Украины и США, принимают участие Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония. Военные Черноморского флота начали отслеживать действия кораблей, также в данном районе дежурят самолеты морской авиации береговых ракетных комплексов.

Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них принимает участие эсминец ВМС США «Карни» который уже был в Одессе в 2017 году и также принимал участие в Sea Breeze. Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.