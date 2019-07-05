Мечтавший побывать в России француз переплыл Нарву и получил уголовное дело

Гостя из Франции задержали пограничники в Сланцевском районе Ленинградской области. Мужчина уверял, что прибыл с самыми благими намерениями, но ему не поверили.

Незнакомец пытался попасть в Россию из Эстонии по воде, сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие — с целью туризма», — сказали в пресс-службе.

Против француза 1997 года рождения возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы России (ч.1 ст. 322 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В понедельник, 1 июля, финские пограничники задержали нетрезвую россиянку, плывшую в резиновой лодке по озеру Пюхяярви.