Российским автомагистралям готовят новый ГОСТ. Максимальную скорость хотят увеличить на 20 километров в час

ГОСТ, который увеличивает максимальную разрешенную скорость на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов. Об этом сообщил замруководителя Росавтодора Евгений Носов.

«ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — сказал он в комментарии ТАСС 5 июля.

Скорость может быть увеличена при соответствующем качестве покрытия и соблюдении нормативно-технических требований. «У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам», — добавил он.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», по заказу Росавтодора готовят документ, который даст право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч. Пока речь идет только о платных участках на М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург), оператором которых является «Автодор». Отмечалось, что для повышения скоростного лимита на дороге, в частности, не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Пресс-служба Росавтодора указывала, что новый ГОСТ будет носить рекомендательный характер.