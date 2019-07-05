Очевидцы: У «Балтийской жемчужины» разлили канистры с едким веществом

Сотрудников МЧС застали за поливом зелени у жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Петербурга вечером 4 июля. Очевидцы рассказали о ликвидации ядовитого разлива, в чрезвычайном ведомстве эту информацию отрицают.

Сотрудников МЧС вызывали на перекрёсток проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова. По словам горожан, на территории лесополосы разлили две канистры с едким веществом, которое якобы «прожигает траву и землю, дымит и источает крайне неприятный запах». «Рядом с перекрестком невыносимо находиться, запах вызывает кашель и тошноту»,— пишут обитатели района.

В пресс-службе МЧС Петербурга информацию о химическом разливе не подтвердили. Чем занимались спасатели по данному адресу, уточнить не смогли.