Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +16
$ 63.40р
71.54р
01:31 05.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.07.2019 00:57
Печать

Очевидцы: У «Балтийской жемчужины» разлили канистры с едким веществом

Сотрудников МЧС застали за поливом зелени у жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе Петербурга вечером 4 июля. Очевидцы рассказали о ликвидации ядовитого разлива, в чрезвычайном ведомстве эту информацию отрицают.

Сотрудников МЧС вызывали на перекрёсток проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова. По словам горожан, на территории лесополосы разлили две канистры с едким веществом, которое якобы «прожигает траву и землю, дымит и источает крайне неприятный запах». «Рядом с перекрестком невыносимо находиться, запах вызывает кашель и тошноту»,— пишут обитатели района. 

 

В пресс-службе МЧС Петербурга информацию о химическом разливе не подтвердили. Чем занимались спасатели по данному адресу, уточнить не смогли.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор