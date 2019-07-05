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Общество
05.07.2019 00:21
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Квартирный вопрос жертв сталинских репрессий дошёл до Конституционного суда

Дети высланных при Сталине москвичей через Конституционный суд России пытаются вернуться на малую родину. Они не могут получить компенсацию за отобранное у родителей столичное жильё, хотя по закону имеют право. 

Как сообщается на сайте КС РФ, 3 июля суд принял к рассмотрению жалобы Алисы Мейсснер, Елизаветы Михайловой и Евгении Шашевой, объединив их в одно производство. Их родители жили в Москве и Московской области, но были репрессированы и высланы в 1937, 1941 и 1947 годах. Возвращение в режимные местности, в которые, в том числе, входила столица, оказалось под запретом, московские квартиры у семей конфисковали. 

Дочери «врагов народа» родились уже в высылке или в спецпоселении. Позднее родители, а потом и дети были реабилитированы. Принятый в 1991 году закон «О реабилитации жертв политических репрессий» закрепляет за пострадавшими во время Большого террора и членами их семей право вернуться в города, где они жили до репрессий. При этом до 2005 года первоначальная редакция статьи 13 гарантировала им первоочередное предоставление жилья. После — только возможность встать в общую очередь нуждающихся в соответствии с законом региона. 

Заявительницы настаивают, что введённые на местах ограничения свели на нет прописанные в федеральном законе гарантии. К примеру, московское законодательство ставит на учёт только малоимущих и тех, у кого в собственности нет другого жилья. Не получить квартиру и тем, кто перед этим не прожил в столице по месту жительства как минимум десять лет на законных основаниях. 

Кроме того, ожидание в общей очереди длится годами. Елизавете Михайловой 71 год, Алиса Мейсснер и Евгения Шашева несколько моложе — им по 69 лет. Их жалобы на положения закона о реабилитации и нормы московского жилищного закона поступили в Конституционный суд 18 марта. Их поддержал представитель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, а также правозащитный центр «Мемориал»

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