«Беги, Луиза, беги». В Казани задержали кассиршу, вынесшую из банка почти 25 миллионов рублей

В Казани задержали экс-кассиршу из Башкортостана. После её последнего визита на работу в банке недосчитались 24,5 млн рублей. О задержании подозреваемой сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 4 июля.

«Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — отметила Волк.

По данным местных СМИ, речь идёт о 36-летней Луизе Хайруллиной, которая работала в Салавате в одном из отделений «Россельхозбанка». В конце мая женщина вынесла 24,5 млн рублей в сумке и скрылась на автомобиле вместе с семьей в неизвестном направлении.

В отношении задержанной возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Пользователи социальных сетей оценили поступок кассирши. Публикации о её судьбе отмечаются хештегом #runluizarun («Беги, Луиза, беги» – по аналогии с фильмом Тома Тыквера «Беги, Лола, беги»).