На свой день рождения 80-летний пенсионер решил делать подарки. И раздарил три «Мустанга»

На свое 80-летие житель Флориды Кевин Мартин вместо того, чтобы получать подарки, решил дарить их сам. Трем его детям – дочерям Джулии Кроуфорд, Терри Хьюбер и сыну Кену Мартину – досталось по новенькому кабриолету Ford Mustang GT Convertible.

Таким образом Кевин Мартин решил отметить не только свой юбилей, но и американский День Независимости, пишет The Drive. Подаренные детям «Мустанги» – красного, синего и белого цветов, то есть цветов американского флага. «Я подумал, что уместно отметить мой 80-й день рождения как полагается патриоту», – прокомментировал Мартин журналистам необычный поступок.

Скриншот с www.thedrive.com

Для мероприятия Мартин выбрал особое место – музей Early Ford V-8 Foundation в городе Оберн, штат Индиана.

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Новенькие «Мустанги» стали сюрпризом для взрослых дочерей и сына Мартина, ведь это они должны были делать подарки отцу на день рождения, а не наоборот. Но они, конечно, с благодарностью отнеслись к родительской инициативе и остаток дня провели за осмотром музея, к которому Кевин Мартин, как оказалось, имел непосредственное отношение.

Дело в том, что Кевин 30 лет проработал на компанию Ford и до сих пор остается страстным поклонником этой марки. За свою жизнь он владел примерно двумя сотнями автомобилей, из них как минимум 20 были именно «Мустангами».

Выйдя на пенсию в 1993 году, он стал коллекционером и меценатом, причем не раз жертвовал и деньги, и коллекционные «Форды» именно этому музею ранних автомобилей Ford в Оберне. В коллекции музея собраны модели и все, что связано с ними, за период с 1932 по 1953 год — классический период царствования больших фордовских двигателей V-8.

Кроме того, пишет The Drive, Мартину просто нравится делать подарки, особенно если это машины его любимой марки. Он раздарил разным людям восемь «подарочных Ford», купленных на свои деньги. Стоит отметить, что базовая цена кабриолета Ford Mustang GT составляет почти 46 тысяч долларов.