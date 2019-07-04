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Происшествия
04.07.2019 23:36
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В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за 20 лет. Трамп считает, что все под контролем

На юге штата Калифорния в США произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 4 июля сообщает Геологическая служба США.

В местных СМИ пишут о том, что землетрясение привело к пожарам и горным обвалам. По предварительной информации, возгорания зафиксированы в городе Риджкрест, где был поврежден газопровод. CNN подчеркивает, что это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.

Эпицентр толчков находится примерно в 93 км к северу от Лос-Анджелеса, в 12 км от округа Сан-Бернардино. Последний в основном и пострадал — в нескольких зданиях появились трещины, повреждены линии электропередач, водопровод и дороги.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал в своем Twitter на происшествие: «Кажется, ситуация находится под контролем!» — написал он.

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