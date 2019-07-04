Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 63.40р
71.54р
23:32 04.07.2019
Расширенный поиск

Важно
04.07.2019 23:18
Печать

Погибших в Баренцевом море моряков похоронят в Петербурге. Дату и время официально не назовут

Родственники подводников, которые задохнулись после пожара на глубоководном аппарате, определились с местом и временем погребения. Организаторские функции возложены на замминистра обороны Андрея Картаполова.

Как стало известно «Фонтанке», решение о том, что офицеры секретной военной части будут похоронены в Петербурге, принято к вечеру 4 июля. Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.

Место, дата и время прощания не будут объявлены официально. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Редакция «Фонтанки» выражает соболезнования близким и коллегам погибших и уважает их право не разделять свою скорбь с журналистами. Мы приняли решение не публиковать детальную информацию о похоронах. Предлагаем коллегам присоединиться к нашему решению.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. В военной части сослуживцам сообщили, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров.  Двое из них — Герои России. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Здесь же живут по меньшей мере десять семей погибших. Офицеры будут представлены к государственным наградам, сообщил министр Шойгу. В школах, где моряки учились, намерены увековечить их память.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор