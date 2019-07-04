Погибших в Баренцевом море моряков похоронят в Петербурге. Дату и время официально не назовут

Родственники подводников, которые задохнулись после пожара на глубоководном аппарате, определились с местом и временем погребения. Организаторские функции возложены на замминистра обороны Андрея Картаполова.

Как стало известно «Фонтанке», решение о том, что офицеры секретной военной части будут похоронены в Петербурге, принято к вечеру 4 июля. Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов. Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.

Место, дата и время прощания не будут объявлены официально. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Редакция «Фонтанки» выражает соболезнования близким и коллегам погибших и уважает их право не разделять свою скорбь с журналистами. Мы приняли решение не публиковать детальную информацию о похоронах. Предлагаем коллегам присоединиться к нашему решению.