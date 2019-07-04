«Я видел его лицо. Только я не могу его вспомнить». Журналисты нашли интервью с загадочным уличным художником Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил в архиве и 4 июля опубликовал интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является легендарным анонимным уличным художником Бэнкси.

Его лицо во время интервью скрывают футболка и кепка. На кадрах, которые сопровождают интервью, видно, как он рисует черное насекомое и ребенка, который играет в кубики с алфавитом, складывая слова Kill more. Оба произведения позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках. Интересно, что уже 16 лет назад художник провозглашал принцип анонимности: в коротком интервью он говорит – «Я замаскирован, потому что нельзя быть художником-граффитистом, а потом идти на публику. Эти вещи плохо сочетаются».

Видео нашел журналист Роберт Мерфи, когда собирал информацию о Бэнкси. Снимал интервью Хэйг Гордон, который признался, что напрочь забыл о нем. «Я видел его лицо. Только я не могу вспомнить, на что оно похоже», – сказал Гордон.