Дуглас Сантос: Халк мой друг, он убедил меня перейти в «Зенит»

Новичок футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос прокомментировал переезд в Петербург. В интервью официальному сайту сине-бело-голубых 4 июля 25-летний футболист заявил, что перед подписанием контракта советовался с бывшим игроком петербуржцев Халком.

«Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово», – сказал Сантос.

По словам Сантоса, их с Халком объединяет простота («в хорошем смысле этого слова») и харизма.

Также новичок «Зенита» подчеркнул, что Петербург — это «настоящий европейский город, поэтому переехать сюда и влиться в его жизнь будет несложно».

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Дуглас дос Сантос Жустино де Мело родился 22 марта 1994 года в бразильском Жуан-Песоа, штат Параиба. Воспитанник клуба «Наутико», Дуглас Сантос дебютировал в составе родной команды 15 февраля 2012-го. Летом 2013-го перешел в испанскую «Гранаду», сразу же был отдан в аренду «Удинезе», а спустя год подписал с итальянской командой полноценный контракт.

В 2014-м вернулся в Бразилию и начал выступать за бразильский «Атлетико Минейро», за который в разных турнирах провел 99 матчей и забил три мяча. Вместе с командой стал обладателем Кубка Бразилии и чемпионом Лиги Минейро.

31 августа 2016-го перешел в немецкий «Гамбург», за который впоследствии сыграл 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач.

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.