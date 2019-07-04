«Жирненькая прелесть». Особо ценный гость посетил Ивангород

Балтийскую нерпу застукали на отдыхе под Петербургом. Фото «отпускника», разместившегося на камнях у воды, опубликовано в группе «Подслушано Ивангород» 4 июля.

Нерпу засняли недалеко от Нарвского водохранилища. Ластоногая прибыла из Балтийского моря по реке Нарва. «Жирненькая прелесть», — комментируют пользователи фото упитанной нерпы.

«По виду она здорова и в помощи человека не нуждается. Единственное, чем люди могут ей помочь — не приближаться, не кричать, не стучать, в общем, никак не беспокоить это редкое животное», — пояснили в Фонде друзей балтийской нерпы.

По оценкам специалистов, в Финском заливе осталось всего около 100 особей этих млекопитающих.