При попытке перейти украинско-российскую границу задержан работник оборонного завода. Его подозревают в шпионаже в пользу России

На Украине арестован работник оборонно-промышленного завода по подозрению в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом 4 июля сообщает Генпрокуратура Украины.

По версии следствия, подозреваемый был завербован еще в 2014 году сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. В течение нескольких лет украинец за денежное вознаграждение якобы передавал России сведения о «количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям», – уточнили в надзорном ведомстве.

Задержали мужчину 3 июля при попытке перейти украинско-российскую границу. При задержании у него изъяли флешки и мобильные телефоны, на которых содержится информация военного характера. Передавать ее украинец якобы собирался сотруднику Генштаба ВС РФ в Воронеже.