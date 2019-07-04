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Происшествия
04.07.2019 23:27
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При попытке перейти украинско-российскую границу задержан работник оборонного завода. Его подозревают в шпионаже в пользу России

На Украине арестован работник оборонно-промышленного завода по подозрению в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом 4 июля сообщает Генпрокуратура Украины. 

По версии следствия, подозреваемый был завербован еще в 2014 году сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. В течение нескольких лет украинец за денежное вознаграждение якобы передавал России сведения о «количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям», – уточнили в надзорном ведомстве.

Задержали мужчину 3 июля при попытке перейти украинско-российскую границу. При задержании у него изъяли флешки и мобильные телефоны, на которых содержится информация военного характера. Передавать ее украинец якобы собирался сотруднику Генштаба ВС РФ в Воронеже.

 

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