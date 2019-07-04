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Спорт
04.07.2019 22:35
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Дуглас Сантос стал первым новичком «Зенита»

Защитник Дуглас Сантос официально перешел из «Гамбурга» в «Зенит». Как сообщает вечером 4 июля пресс-служба петербургской команды, 25-летний бразилец подписал контракт на 5 лет. 

Детали сделки не сообщаются. По неофициальным данным, зарплата Сантоса в «Зените» составит 3 миллиона евро за сезон. «Гамбургу» «Зенит» выплатит 12 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде возможных бонусов.

В сезоне 2018/19 Сантос отыграл за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге-2, в которых забил один гол и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда тоже продолжит карьеру в «Зените». 

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