Дуглас Сантос стал первым новичком «Зенита»

Защитник Дуглас Сантос официально перешел из «Гамбурга» в «Зенит». Как сообщает вечером 4 июля пресс-служба петербургской команды, 25-летний бразилец подписал контракт на 5 лет.

Детали сделки не сообщаются. По неофициальным данным, зарплата Сантоса в «Зените» составит 3 миллиона евро за сезон. «Гамбургу» «Зенит» выплатит 12 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде возможных бонусов.

Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените»!



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.



Все подробности: https://t.co/vVr4HUYpmP#BemVindoDouglas pic.twitter.com/X57lDiFwK5 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

В сезоне 2018/19 Сантос отыграл за «Гамбург» 33 матча в Бундеслиге-2, в которых забил один гол и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда тоже продолжит карьеру в «Зените».