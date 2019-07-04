С Английского проспекта в тяжёлом состоянии увезли мальчика. Малыш выпал из окна

Серьёзные травмы получил ребёнок в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 4 июля. Родители не углядели за играющим у окна сыном.

Как стало известно «Фонтанке», около 21.00 скорую вызвали к третьему дому на Английском проспекте. Помощь потребовалась двухлетнему мальчику. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу Раухфуса.

30 июня ребенок с аутизмом разбился при падении из окна в Сестрорецке. Москитная сетка не выдержала веса четырёхлетней девочки на Звенигородской улице. Её увезли в больницу 26 июля.