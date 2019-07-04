Пьяная многодетная мать прокатила на капоте полицейского. Ребенка из салона доставали, разбив стекло

Пьяная женщина под Тулой попыталась скрыться от полиции на автомобиле, в котором находился ее ребенок. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Там уточнили, что изначально полицейские обратили внимание на автомобиль, который совершал опасные маневры. Сигналы об остановке водитель проигнорировал, после чего машину остановили принудительно. Женщина, которая была за рулем, в ответ заблокировала двери и окна и выходить отказалась. В салоне также обнаружился ребенок полутора лет, который ехал без специального кресла.

Переговоры с нарушительницей длились около полутора часов, однако ни к чему не привели — в итоге женщина попыталась скрыться, «наехала на патрульный автомобиль ДПС и на сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров», – говорится в сообщении УМВД. Полицейский получил травмы и был госпитализирован.

В итоге автомобиль все-таки удалось остановить, но для того, чтобы достать ребенка, полицейские разбили заднее стекло. Сейчас его передали «представителям уполномоченных органов», – уточнили в МВД.

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Водитель, 31-летняя женщина, ранее уже была лишена прав, а также привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении четверых детей. Медосвидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.