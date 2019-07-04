Только для самых богатых. Учёные рассчитали стоимость запуска вакуумного поезда между Москвой и Петербургом

Институт проблем естественных монополий рассчитал строительство системы Hyperloop между Петербургом и Москвой. Вакуумный поезд обойдётся дешевле высокоскоростной магистрали, однако для пассажиров это будет дорогое удовольствие.

Как пишет «Коммерсантъ» 4 июля, строительство проекта Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации оценивается в 1,18 трлн рублей, оценочная стоимость высокоскоростной магистрали составляет 1,5 трлн рублей. При этом средняя цена билета на Hyperloop в одну сторону достигает 16,1 тысяч рублей.

Согласно проекту, скорость движения капсул в Hyperloop составит 1,2 тысяч км/ч, время в пути с учетом разгона и торможения — 33 минуты. Вместимость капсулы — 28 или 40 посадочных мест, минимальный интервал их движения — 6 минут. По расчётам специалистов, чтобы проект окупился, системой ежедневно должны пользоваться 2,4–7,6% богатейших людей России.

Идея вакуумного поезда принадлежит инженеру и миллиардеру Илону Маску и заключается в строительстве сети труб на эстакадах, в которых поддерживается технический вакуум. Глава компании Hyperloop Дирк Алборн в ходе ПМЭФ-2016 высказал мнение, что такая система может быть эффективной на территории России.