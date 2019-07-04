Бедный безвредный. Бывшего главу Северо-Западного Ростехнадзора выпустили под домашний арест без 3 миллиардов

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Ростехнадзора Северо-Запада Григорию Слабикову. Его отпустили под домашний арест за безвредностью.

Отказ следствию в содержании Слабикова под стражей «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Постановление об иной мере пресечения вынесено на заседании 4 июля», – добавили в пресс-службе. Суд посчитал, что основания держать фигуранта в полной изоляции отпали. Он не может воспрепятствовать уже завершенному расследованию.

По данным «Фонтанки», Слабиков в настоящее время находится в тюремной больнице Гааза.

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Экс-чиновник провел в СИЗО больше года. Он обвиняется в хищении 5,6 миллиарда рублей у саморегулируемых организаций стройсектора. Из квартир и банковских ячеек сотрудники полиции извлекли около 3 миллиардов, предположительно принадлежащих Слабикову. Часть денег он выдал добровольно.

Уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» расследовало ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области. Его объем составил 188 томов. Слабиков с ними знакомится. В хищениях также обвиняется его дочь Елена. Она тоже находится под домашним арестом.