После двух дней простоя «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства

Группа «АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля. Причиной остановки предприятий стал срыв поставок автокомпонентов.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Автогигант вынужденно приостановил все сборочные линии на заводах в Тольятти и Ижевске 3 июля, так как на предприятие вовремя не пришли комплектующие со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород).