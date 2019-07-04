Имена погибших в Баренцевом море подводников увековечат в Кронштадте

Имена всех погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 будут высечены на плите из черного мрамора в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Об этом 4 июля пишет ТАСС.

Представитель храма рассказала агентству, что на первом этаже собора находятся доски со списками всех погибших российских моряков до 1918 года. На втором этаже — погибшие в советское и постсоветское время, там и появится доска, посвященная подводникам, погибшим при аварии научно-исследовательского аппарата в Баренцевом море.

Основной причиной аварии министр обороны Сергей Шойгу сегодня назвал пожар в аккумуляторном отсеке.

Напомним, Минобороны накануне опубликовало официальный список погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31. «Фонтанка» рассказывает, что известно о подводниках.