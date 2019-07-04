Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 63.40р
71.54р
23:33 04.07.2019
Расширенный поиск

Важно
04.07.2019 21:38
Печать

Имена погибших в Баренцевом море подводников увековечат в Кронштадте

Имена всех погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 будут высечены на плите из черного мрамора в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Об этом 4 июля пишет ТАСС.

Представитель храма рассказала агентству, что на первом этаже собора находятся доски со списками всех погибших российских моряков до 1918 года. На втором этаже — погибшие в советское и постсоветское время, там и появится доска, посвященная подводникам, погибшим при аварии научно-исследовательского аппарата в Баренцевом море.

Основной причиной аварии министр обороны Сергей Шойгу сегодня назвал пожар в аккумуляторном отсеке. 

Напомним, Минобороны накануне опубликовало официальный список погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31. «Фонтанка» рассказывает, что известно о подводниках.

Справка:

О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20:30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор