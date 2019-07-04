Имена погибших в Баренцевом море подводников увековечат в Кронштадте
Имена всех погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 будут высечены на плите из черного мрамора в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Об этом 4 июля пишет ТАСС.
Представитель храма рассказала агентству, что на первом этаже собора находятся доски со списками всех погибших российских моряков до 1918 года. На втором этаже — погибшие в советское и постсоветское время, там и появится доска, посвященная подводникам, погибшим при аварии научно-исследовательского аппарата в Баренцевом море.
Основной причиной аварии министр обороны Сергей Шойгу сегодня назвал пожар в аккумуляторном отсеке.
Напомним, Минобороны накануне опубликовало официальный список погибших в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31. «Фонтанка» рассказывает, что известно о подводниках.
Справка:
О возгорании «научно-исследовательского глубоководного аппарата» Минобороны сообщило 2 июля. Сам пожар произошел примерно в 20:30 первого числа неподалеку от Североморска. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подводники сначала эвакуировали гражданского, а затем задраили люк отсека и продолжили борьбу за живучесть корабля. Все четырнадцать человек погибли. Командование петербургской военной части, где служили офицеры, 3 июля разместило на информационном стенде официальное соболезнование. «Трагедия оборвала жизнь лучших представителей нашего направления», – говорится в сообщении и уточняется, что объемный пожар произошел на борту атомной глубоководной станции АС-31, это второе название подлодки АС-12, на которую изначально указывали многочисленные источники журналистов.