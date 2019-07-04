Тарифы меняются с головы. После смены руководства Водоканал расторгает контракт с некогда близким поставщиком электроэнергии

Главный «плохиш» тарифной политики Петербурга, Водоканал, исправляется, отказываясь от невыгодных контрактов. Впрочем, заключал он их добровольно и с не чужими людьми.

hans/pixabay.com

Смольнинские метаморфозы в тарифообразовании, в результате которых совокупный платеж по коммуналке с июля вырастет на 0,4% вместо 4,3%, – один из главных сюжетов весны. Предвыборная пора — время округления в нужную сторону, так что понятны и громкие заявления чиновников, мол, «впервые в истории заморожен рост тарифов ЖКХ» (при том, что как ни крути рост все же будет, примерно 7 рублей на человека). При этом отопление и горячая вода действительно подешевеют. Однако главным героем этого тарифного блокбастера в СМИ стали не ответственные за тепло ГУП «ТЭК» с ТГК-1, а Водоканал, хотя кубометр холодной воды все же вырастет в цене.

Причина не одна. Первая — контраст: амбиции предприятия последовательно урезали — с 10% роста в долгосрочных тарифах, до 7-8% в весенних планах Смольного — и в итоге до 3,2% для населения и 3,7% для промышленности в нынешнем варианте. Разница налицо, и во многом за замедление тарифов ответственен именно Водоканал; не подчеркнуть это было бы политически непростительно в такой ответственный момент. Вторая причина — наглядность. Объяснить рядовому телезрителю или читателю, почему стало возможным затормозить сбытовую надбавку для ПСК, непросто; так же, как лезть в 2015 год и вытаскивать наружу сложную кредитную историю «Тепломагистрали», в которой больше не должен участвовать ГУП «ТЭК». В случае с Водоканалом надо копать в еще большую древность горхоза, однако здесь все более линейно. Экономию нашли в старых контрактах предприятия, которое переплачивало за электроэнергию по заведомо невыгодным условиям. В год таким образом в обход всякой рациональности утекало по 600 млн рублей.

«Фонтанка» описывала эту ситуацию fontanka.ru/2019/04/29/124: в конце апреля Водоканал заявил, что намерен расторгнуть договор с ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) на поставку электроэнергии и уйти к гарантирующему поставщику – ПСК. Параллельно предприятие начало готовить иски в суд, на данный момент они так и не поданы. В РИИ все заявления Смольного о переплате называли необоснованными, заявляли о недоимках и сами собирались судиться за честное имя компании; пока, впрочем, тоже без продолжения.

Отыграть назад, в теории, могли бы обе стороны, но в данном случае слишком очевидна тенденция: с начала года в офисы ГУП пришли силовики, затем материалы более ранней проверки контрольно-счетной палаты были направлены правоохранителям. А потом и руководство Водоканала сменилось: Александр Беглов отправил в отставку Евгения Целикова, который 2016 года возглавлял предприятие после ухода легендарного директора Феликса Кармазинова. В середине июня 2019-го Кармазинов скончался.

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Коллизия с ООО «Развитие и инвестиции» – это логичное продолжение «зачистки» Водоканала. Дело в том, что контракт с поставщиком ГУП заключило еще в 2011 году. Само решение закупать электричество у компании, созданной за несколько месяцев до этого, выглядит странно: бывший совладелец Дмитрий Лоскутов известен как человек, открывший ресторан «Мопс», нынешний собственник РИИ Алексей Малеев тоже не то чтобы был заметен на ниве электроэнергетики. Однако, по данным СПАРК, он является бенефициаром ООО «Сельхозлизинг», владельцем которого ранее был Феликс Кармазинов. По адресу этой компании в Солнечном (Лесная ул. 11) были зарегистрированы ныне недействующие ООО «Биокей» и ООО «Увертюра». Экс-совладельцем второго был Феликс Кармазинов. Что касается «Биокей», то его учредителем значилось АО «Отрадное», которым руководила Анна Кармазинова, супруга тогдашнего директора Водоканала. Она же была директором ООО «Бриз», которым частично владели и Кармазинов, и Целиков.

По данным «Фонтанки», в первые два года РИИ поставило «Водоканалу» электроэнергии в объеме около 1400 тыс. кВт-ч на 3 млрд рублей. Тариф состоял из суммы средневзвешенной нерегулируемой цены электроэнергии, которую рассчитывал организатор торгов ОАО «АТС», сбытовой надбавки, платы за регулируемые услуги и скидки. С середины 2013 года был введен фиксированный тариф в размере ценовой надбавки почти в 71 руб./МВт-ч. Как объясняют в ГУП, изменение ценообразования с 2013 года было предусмотрено условиями договора с ООО «Развитие и инвестиции» на момент его рассмотрения еще в 2011 году.

Кроме того, договор был продлен до 2020 года. В результате, к примеру, сумма более чем в 3 млрд рублей была достигнута по итогам одного только 2018 года. В 2015 году «Водоканал», к слову, объявлял-таки новый конкурс на услуги по энергоснабжению на 2,2 млрд. В качестве начальной цены сбытовой надбавки указывались все те же 60 руб./МВт-ч без учета НДС или 70,8 руб./Мвт-ч — с учетом. Однако закупку в итоге отменили. Причина, как нетрудно догадаться, – жалоба ООО «Развитие и инвестиции».

Это на редкость удачное партнерство — не единственный успех компаний, аффилированных с собственниками РИИ. Сейчас в стадии ликвидации находится еще одно ООО «Развитие и инвестиции» (всего их три), решение об исключении из ЕГРЮЛ было принято еще в апреле. Руководителем и соучредителем значится все так же Алексей Малеев, а в собственниках можно увидеть «Холдинг Евпропром», цепочка владения от которого тянется на Мальту. Эта же компания числится в совладельцах ООО «ВК Сервис», которое, согласно СПАРК, еще в 2015 году заключило контракт с Водоканалом на выполнение комплекса мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. По данным сайта госзакупок, контракт на 4,9 млрд рублей в стадии исполнения. «Фонтанка» направила в РИИ просьбу прокомментировать специфику ценообразования в контракте, а также информацию о связи поставщика с бывшим руководством предприятия. В течение дня ответа не пришло.

223-ФЗ о госзакупках вступил в силу лишь в 2012 году, так что при заключении контракта с ООО «Развитие и инвестиции» у Водоканала никаких «конкурентных» проблем не возникло. «В рамках общегражданских правовых отношений его проводили в бумажном формате путем сборов коммерческих предложений, деловой переписки, проведения переговоров и подведения итогов – выбора победителя, – говорят в предприятии. – Электронные площадки для проведения конкурса тогда не использовались».

Зато проблемы могли возникнуть при расторжении. По условиям договора, заказчик имел право в одностороннем порядке отказаться от соглашения, но при условии отсутствия задолженности. А формальная задолженность у Водоканала перед поставщиком, как и заявляло РИИ, возникла, ведь после смены руководства и нового взгляда на причудливую арифметику контракта предприятие приостановило выплаты. В теории «Развитие и инвестиции» действительно могло упереться и пойти отсуживать недоимку в судах. Однако эта затяжка была чревата еще большими убытками: компании по-прежнему надо платить на оптовом рынке, платить за передачу — при том что единственным источником средств остается внезапно прозревший и зашивший карманы Водоканал. В итоге контракт был расторгнут. Новый, на 2,7 млрд рублей, заключен с ПСК.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»