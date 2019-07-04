«Буду доедать запасы». Журналист Прокопьева лишилась зарплаты, попав в «список террористов».

Фигурант дела «об оправдании терроризма», псковский журналист Светлана Прокопьева внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сама журналист «Радио Свобода» в четверг, 4 июля, написала на своей странице в Facebook.

«Ну, вот оно и свершилось — мои счета заблокированы! Сразу после зарплаты. Все деньги на карте, даже ста рублей бумажных нет в кошельке. Противодействие финансированию терроризма, да, – написала Светлана Прокопьева. – Что ж, теперь жду предъявления обвинения».

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Журналист опубликовала скриншоты своего банковского аккаунта, из которых понятно, что внесение в список неблагонадёжных россиян и блокировка счёта состоялись 4 июля. Блокировку счёта Прокопьева связала с вступлением в дело нового следователя.

«Сразу не заблокировали, и я подумала, что и не будут. Все время недооцениваешь близость дна и возможный масштаб абсурда. Заблокированную сумму называть не стану, но жить теперь буду непонятно как… Буду доедать запасы», – сказала журналист «Фонтанке».

Светлана Прокопьева уточнила, что независимая экспертиза её «экстремистских» высказываний, на которую ранее был объявлен сбор средств в сети, готова.

«Мы еще не предъявили ее следствию, потому что они меня тупо не вызывают ни на какие мероприятия. И со своей экспертизой не знакомят», – пояснила Прокопьева.

Уголовное дело против журналиста было возбуждено в начале 2019 года. В феврале у неё в квартире прошёл обыск. На допросе, после пояснения своей позиции, она отказалась отвечать на вопросы следователей, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

«Журналисты имеют право свободно выражать свои взгляды и мнения, в том числе по вопросам, которые можно считать спорными, деликатными или оскорбительными», – заявили в ОБСЕ по делу журналиста и потребовали от российских властей прекратить уголовное преследование Светланы Прокопьевой.

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. Расшифровка эфира была опубликована на «Псковской Ленте Новостей». Оба СМИ были оштрафованы по требованию Роскомнадзора на 150 000 и 200 000 рублей соответственно.