«Важно, что позиции России и Ватикана созвучны». Путин рассказал, о чем беседовал с папой римским

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров 4 июля в Риме рассказал, что обсуждалось на встрече с папой римским Франциском, пишет «Интерфакс».

По словам Путина, речь шла о защите христиан на Ближнем востоке и гуманитарной помощи в Сирии. Кроме того, говорили о развитии отношений России и Ватикана в сферах культуры, образования и здравоохранения.

«Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога», – заявил Путин.

Отметим, беседа российского президента с папой римским продолжалась около часа. Они также обменялись подарками: Франциск подарил Путину гравюру с изображением Площади святого Петра, гость в ответ преподнес икону с апостолами Петром и Павлом.