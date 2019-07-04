Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +14
$ 63.40р
71.54р
23:34 04.07.2019
Расширенный поиск

Власть
04.07.2019 21:22
Печать

«Важно, что позиции России и Ватикана созвучны». Путин рассказал, о чем беседовал с папой римским

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров 4 июля в Риме рассказал, что обсуждалось на встрече с папой римским Франциском, пишет «Интерфакс». 

По словам Путина, речь шла о защите христиан на Ближнем востоке и гуманитарной помощи в Сирии. Кроме того, говорили о развитии отношений России и Ватикана в сферах культуры, образования и здравоохранения. 

«Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога», – заявил Путин.

Отметим, беседа российского президента с папой римским продолжалась около часа. Они также обменялись подарками: Франциск подарил Путину гравюру с изображением Площади святого Петра, гость в ответ преподнес икону с апостолами Петром и Павлом.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор