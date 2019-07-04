«Как понять причину? Никак!» Законопроект о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО отозван из Госдумы.

Депутат Госдумы от ЛДПР, глава комитета по экономической политике и инновационному развитию Сергей Жигарев отказался от идеи введения штрафов для бизнеса за реализацию мобильных устройств без российского программного обеспечения. Уведомление об отзыве соответствующих законопроектов появилось 4 июля на сайте Госдумы.

В чём причина отказа от революционной идеи, «Фонтанке» выяснить не удалось. Депутат для комментариев недоступен. Его помощники немногословны.

«Жигарев для комментариев не доступен. Почему был отозван законопроект не комментируем. Как понять причину? Никак!», – пояснили «Фонтанке» в аппарате депутата.

Парламентарий предлагал ввести в России запрет на продажу мобильных электронных устройств с программным обеспечением, которое не одобрено правительством РФ

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«Предлагается разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смартТВ»), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств», – сказано в поправке Жигарева к закону «О защите прав потребителей».

Другим законопроектом Жигарев планировал ввести ограничение по национальному признаку для бизнесменов, владельцев «хозяйствующего субъекта, владеющего программой для электронных вычислительных машин». «Владельцем может выступать российское юридическое лицо, или гражданин Российской Федерации», – был уверен Жигарёв ещё вчера.

Наконец, третий документ предлагал административную ответственность за несоблюдение требований по установке российского ПО на смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

«Для индивидуальных предпринимателей в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей», – гласит поправка главы думского комитета по экономической политике и инновационному развитию.

Одновременно с отзывом законопроектов государственное информационное агентство ТАСС 4 июля опубликовало позицию Минкомсвязи на предложения депутата Жигарева. Идею законодательного ограничения выбора девайсов в ведомстве Константина Носкова раскритиковали.

«Обязательность предустановки отечественного ПО — общественно резонансная тема. Очевидно, что такой пакет поправок должен широко обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с производителями как ПО, так и гаджетов, с ретейлерами, с представителями потребителей», – отметил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков. Собеседник агентства напомнил, что изменения предлагается внести, в том числе, в закон «О защите прав потребителей». «Хотя, на первый взгляд, принуждение производителей к предустановке конкретных приложений кажется ограничением таких прав», – подчеркнул представитель Минкомсвязи.