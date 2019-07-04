«Осуществляли механическое воздействие на заряды». В Минске задержали представителей российской компании по делу о смертельном салюте

Двое сотрудников российской компании, поставившей фейерверки для смертельного салюта ко Дню независимости Белоруссии, задержаны в Минске 4 июля. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на Следственный комитет страны.

Задержаны мужчины 28 и 25 лет. Они прибыли в Белоруссию специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. По версии следствия, представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. «Они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — пояснили в СК.

В действиях специалистов усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 Уголовного кодекса Белоруссии (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека). Название компании ведомство не уточняет.

Салютные установки были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (город Сергиев Посад). Начальник конструкторского бюро компании Андрей Имкин заявил «Фонтанке», что сотрудники предприятия лишь консультировали белорусов и программировали выстрелы.

Праздничный салют по случаю Дня независимости в Минске закончился смертью женщины. Ранения получили не менее десяти человек. Такое же оборудование привезут в Петербург ко Дню военно-морского флота.