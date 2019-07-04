«Могло взорваться в любой момент». В суде по делу о теракте в метро сотрудник ФСБ рассказал, как разминировал квартиру на Товарищеском

Защита предполагаемых участников подрыва поезда в петербургском метро дождалась незасекреченного представителя контрразведки. От уже допрошенных коллег он отличился крепкой памятью. Фигуранты настаивают, что не безупречной.

Как следует из показаний 46-летнего Алексея Яковлева, выступившего в качестве свидетеля на заседании 4 июля, в УФСБ по Петербургу и области он работает инженером-взрывотехником. В апреле 2017 года (точная дата за два года забылась) его сорвали с дежурства на Литейном и в составе команды из трёх человек направили на Товарищеский проспект, 22.

«Были вызваны в помощь следственной группе в связи с обысковыми мероприятиями по подозрению в наличии взрывчатых веществ. В квартире был найден дверной звонок», – рассказал Яковлев, уточнив, что вызов наряда взрывотехников – стандартное мероприятие. При этом распоряжение, как запомнилось, исходило непосредственно от начальника регионального УФСБ. Опасения рассекретить лишнее фамилию Александра Родионова назвать не дали.

По словам свидетеля, вызов поступил примерно в 5:50, в начале седьмого были на месте. В квартиру он поднялся на лифте с кейсом и инструментами.

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«На входе в комнату стоял стеклянный шкаф, где был найден пульт. Это дверной звонок, рядом с которым лежали батарейки. Я работал со взрывным устройством, которое нашли в кладовой», – описывает Яковлев.

Обстановка запомнилась детально: СВУ хранилось на нижней полке в дальнем углу. Оно лежало за инструментами среди одежды и обуви, сверху нагромождение прикрывал пакет.

«Кто обнаружил, не могу сказать. Нас привлекли уже после», – поначалу заявил сотрудник. Несколько наводящих вопросов спустя поправился: фактически, нашли совместно с оперативниками и следователями.

Яковлев увидел цилиндрический предмет, обмотанный армированным скотчем, с предохранительным механизмом и проглядывающим инициирующим устройством – шприцем. Внешние признаки и опыт подсказали безусловную опасность. Решение эвакуировать две парадные принял сам. Из соображений удобства перенёс СВУ на лестницу, обезвредил и раздетализировал, работал один.

«В разобранном виде разложил на листы. В таком виде передал следователю и понятым. Шприц с, предположительно, перекисью ацетона был упакован следователем во взрывозащитный контейнер. Я объяснил, что вещество достаточно опасно и может взорваться в любой момент, даже если будет просто лежать», – расписал действия взрывотехник. Допрошенный накануне следователь-криминалист, который фотографировал разобранное устройство, восстановить в памяти этот эпизод своей работы не смог.

Ибрагим Эрматов, который был задержан в квартире на Товарищеском, считает Яковлева участником постановки. По его словам, чекист вошёл в квартиру с объёмной клетчатой сумкой «как у челночников», заперся, оставив жильцов на лестнице. Вышел он будто бы уже налегке.

«Его показания – ложь. После того, как этот мужик вышел, я зашёл, – обличил Эрматов. – Мне показали что-то за коробкой, сказали – СВУ, которое нашли. Но мы убирали вчера, огнетушителя не было. И слюну у нас взяли до того, как показали».

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Прокурор Надежда Тихонова засомневаться в чекисте не позволила и спросила в лоб: «Вы подбрасывали взрывное устройство? Заносили его в квартиру? Неприязнь к подсудимому испытываете? Может, он девушку у вас увёл?». Яковлев заверил, что ничего подобного не было.