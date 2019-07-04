Россия и Чехия отложили переговоры по авиасообщению до осени

Россия и Чехия договорились сохранить текущие параметры авиасообщения до конца лета, сообщил минтранс Чехии.

«Министерство транспорта Чешской Республики и Российской Федерации согласились сохранить текущее состояние и объем воздушных перевозок. К концу лета они продолжат переговоры, чтобы обсудить рамки дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении ведомства.

Решение было принято после того, как Минтранс России предложил чешской стороне перенести решение по согласованию авиасообщения между странами на сентябрь, чтобы не нарушать отпуска людей в разгар сезона.

2 июля Минтранс России в одностороннем порядке ограничил право чешской авиакомпании Czech Airlines пролетать над территорией Сибири на маршруте между Прагой и Сеулом. Чешская сторона в ответ ограничила права для российских авиаперевозчиков. При этом российское ведомство обвинили Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении с Россией.

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Газета «Ведомости» писала со ссылкой на переписку сотрудников Минтранса РФ с коллегами из Чехии о том, что Россия предложила Чехии два варианта нового пакетного соглашения по авиасообщению между двумя странами. Первый вариант предполагает добавление третьего российского авиаперевозчика на маршруте Москва — Прага, второй — увеличение числа рейсов в Прагу из аэропорта Жуковский с 7 до 14 в неделю. Взамен Россия готова разрешить Czech Airlines летать из Праги в Сеул через Транссибирскую магистраль.

В Минтрансе России RNS сообщили, что переговоры с чешской стороной по ситуации с авиасообщением в эту страну продолжаются. В минтрансе Чехии RNS сказали, что заинтересованы во взаимовыгодном развитии авиасообщения между Россией и Чехией, но в данный момент считают необоснованным увеличение числа авиаперевозчиков на маршруте Прага — Москва.