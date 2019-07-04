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Общество
04.07.2019 19:28
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Украинцы захотели «сильной руки»

Большинство украинцев предпочло бы авторитарный способ управления страной, если бы он показывал большую эффективность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования.

Респондентам был задан вопрос, согласны ли они с утверждением, что Украине нужна «сильная рука», то есть «волевой руководитель, наделенный широкими полномочиями, который будет применять особые меры, остановит преступность и коррупцию и наведет порядок, несмотря на законы».

С такой формулировкой выразили полное согласие более половины опрошенных — 51,8 процента респондентов. При этом еще 28,6 процента сказали, что они «скорее согласны, чем нет». Наименее склонными к авторитаризму оказались жители южных регионов страны, где «полностью согласных» и «скорее согласных» набралось около 65 процентов, в то время как в других регионах это число не падает ниже отметки в 70 процентов.

Наиболее нуждающимися в «сильной руке» оказались жители Донбасса, где не нашлось тех, кто был бы не согласен с утверждением. Опрос проводился только на подконтрольных Киеву территориях региона.

Как отмечается, в исследовании общественного мнения приняли участие более двух тысяч человек, проживающих во всех областях Украины. Статистическая погрешность составляет не более 2,2 процента.

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Источник: Лента.ру

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