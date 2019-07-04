«Зенит» продал Полоза в «Сочи», Лесового отдали в аренду в «Арсенал»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Полоз покинул команду. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, форварда продали «Сочи».

Воспитанник ставропольского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017-го, провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Прошлый сезон он провел на правах аренды в казанском «Рубине».

Кроме того, на правах аренды из «Зенита» в тульский «Арсенал» до конца сезона-2019/20 перешёл полузащитник Даниил Лесовой.

Лесовой переехал в Петербург в 2016-м и провел за «Зенит»-2 32 матча в ФНЛ, в которых отметился одним забитым мячом. Кампанию-2018/19 он отыграл на правах аренды в тульском «Арсенале».

Отметим, что ранее в «Сочи» из «Зенита» перешли Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.