Renault запустил российские продажи нового купе-кроссовера Arkana

В дилерскую сеть Renault поступили первые экземпляры нового Renault Arkana. Автомобиль создан в модном сейчас форм-факторе «купе-кроссовер», что означает «спортивный» вид при внедорожных возможностях.

Новый кроссовер, как сообщает пресс-служба марки, построен на глубоко модернизированной платформе B0+, то есть, по сути, является не очень дальним «родственником» Duster и Kaptur. Arkana в первую очередь позиционируется как «доступный» кроссовер и в базовой комплектации стоит практически столько же, сколько и Kaptur, но дороже Duster.

Эта базовая комплектация называется Life и отличается довольно скромными параметрами, но, наверное, достаточными для «жизни»: только передний привод и двигатель 1,6 литра на 114 лошадиных сил, плюс механическая коробка передач. Именно она стоит на уровне Kaptur, но преимущество Arkana в том, что новый кроссовер чуть побольше.

В более дорогих комплектациях Arkana получит 150-сильный двигатель TCe 150 с турбонаддувом и вариатор нового поколения CVT X-Tronic, плюс опцию полного привода. В максимальном оснащении цена на «доступный» кроссовер доходит до полутора миллионов рублей.

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Однако уже начальная версия Life имеет достаточно неплохое оснащение, начиная от светодиодной оптики, аудиосистемы с поддержкой Bluetooth, электрических стеклоподьемников, кондиционера и так далее. В топовых версиях впервые в России предлагается настраиваемая под предпочтения водителя система MULTI-SENSE, которая контролирует отклик двигателя, алгоритм работы коробки передач CVT X-Tronic и уровень усилия на руле. Кроме выборов режимов вождения – Sport, Eco или MySense – система MULTI-SENSE также контролирует настройки климат-контроля и даже подсветку салона Ambient Light с возможностью выбора из восьми цветов.

Кроме того, в оснащение автомобиля входит мультимедийная система c 8-дюймовым сенсорным экраном, возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс.Авто» и аудиосистемой премиум-класса. Также опционально предлагаются современные системы помощи водителю, такие как камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и так далее.

Появление «доступного» кроссовера под маркой Renault может быть связано, в том числе, и со стремлением «развести» принадлежащие компании бренды Dacia и собственно Renault. О таком намерении заявлял главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер, когда говорил о замене на российском рынке моделей, продающихся под маркой Renault, но на самом деле являющихся «Дачиями». Речь идет о Sandero, Logan и Duster. Однако даже ван ден Акер отмечал, что Duster настолько популярен в России, что переименовывать его обратно в Dacia компания не будет.