В Роспотребнадзоре подумают над запретом мобильных телефонов в школах

Возможность запрета мобильных телефонов в школах предложила рассмотреть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Инициативу отказа от гаджетов обсудили на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 4 июля.

«Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках – будет ребенок учиться? Нет», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

По мнению спикера Совета Федерации, в школах нет условий для хранения телефонов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос о запрете использования телефонов в школах. Матвиенко попросила Попову успеть принять «необходимые решения» к началу учебного года.