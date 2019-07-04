На видео попало смертельное ДТП на Камчатке: автобус едет по пешеходам напротив здания УМВД

Рейсовый пассажирский автобус вылетел на тротуар у остановки общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском вечером 4 июля. Один человек погиб, трое в больнице.

Как сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на ГИБДД, автобус «Дэу» 30-го маршрута двигался по Ленинградской улице в центр города и у остановки «Коммунпроект» выехал на тротуар — как раз напротив здания камчатского управления МВД. Там он сбил четырёх человек: двух несовершеннолетних и двух взрослых.

Несовершеннолетняя девушка скончалась на месте, трое других попали в больницу. У 14-летнего подростка тяжёлые травмы, у 22-летнего молодого человека переломы ног. Ещё один молодой человек отправлен на амбулаторное лечение после оказания помощи в травмпункте.

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Госпитализирован и водитель автобуса. По его словам, он потерял управление, так как ему стало плохо. Медики подозревают у него гипертонический криз.

Видео: YouTube/Новости Камчатки – Кам 24

На записи регистратора очевидца видно, как автобус на невысокой сокрости направляется на тротуар, сбивает людей и встаёт метрах в 100 от остановки.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин провёл экстренное совещание и заявил о возможных кадровых решениях.