Участвуй в фестивале «Фонтанка-SUP», выигрывай призы!

Помимо отличного настроения на фестивале «Фонтанка-SUP» можно будет получить кучу ценных призов. В рамках карнавала пройдет восемь веселых конкурсов от городского портала «Фонтанка.ру» и партнеров.

предоставлено пресс-службой «Газпром нефть»

Самые крутые призы будут разыграны в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление SUP-доски» и «Я и ценный пассажир». В каждой из них независимое жюри выберет трех призеров.

Всю информацию о подарках пока не разглашаем, но уже точно знаем, что за «Самое вдохновляющее выступление» победителя ждёт фирменная SUP-доска от нашего инновационного партнёра фестиваля. Также победитель проведенного накануне розыгрыша в прямом эфире Нового радио получит отличную фирменную доску для сапсёрфинга ТМ Bestway.

Чтобы принять участие в конкурсах, нужно выполнить несколько простых действий:

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1) зарегистрироваться для участия в фестивале ;

2) прийти в день фестиваля на стойку регистрации;

3) получить стартовый номер;

4) сфотографироваться;

5) разместить фото в «ВКонтакте» или «Фейсбуке» с одним из следующих хештегов в соответствии со своим конкурсом:

• «Лучший костюм» - #fontankasup2019_costume

• «Лучшее оформление SUP-доски» – #fontankasup2019_sup

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• «Я и ценный пассажир» – #fontankasup2019_pet

Например, участник с номером №345 для участия в одном из конкурсов должен разместить свое фото в «ВКонтакте» или «Фейсбуке» с одним из хештегов: #fontankasup2019_costume_345 / #fontankasup2019_sup_345/ #fontankasup2019_pet_345.

В Фотогалерее – победители прошлого года:

С полудня до 14 часов жюри будет оценивать публикуемые фотографии и выберет тройки призеров.

Помимо этого будут и другие не менее захватывающие конкурсы: «Мисс SUP-2019» (участница фестиваля и дефиле), «Корпоративная команда» (самая яркая и творческая презентация бренда), «Самое вдохновляющее выступление» (спецноминация от компании «Газпром Нефть»), «Оранжевое настроение» (спецноминация от компании «Додо Пицца» самому креативному участнику в оранжевом костюме).

Справка:

«Фонтанка-SUP» – это яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. Событие придумал и организует городской портал «Фонтанка.ру». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В прошлом году зарегистрировались 890 человек из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши и около 500 участников по факту прошли на сапах девять километров по акваториям Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова под девизом: «В Питере – плыть!»

В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддл-бордах. На сегодняшний день уже зарегистрировались 550 человек.

Старт 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив павильона Росси. Регистрация обязательна!

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром Нефть»

Официальный SUP-партнер – компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»