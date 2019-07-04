Пенсионеры на «Логане» выехали под фуру на трассе «Нарва»

Трое пенсионеров пострадали в ДТП на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 4 июля. Там легковушка столкнулась с фурой.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12 часов дня на 39-м километре федеральной дороги А-180 в селе Русско-Высоцкое 72-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил двигавшийся по главной грузовик DAF.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров легковушки: 78-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти