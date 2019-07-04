Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах арестован на Украине. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

По словам защитника, 58-летний Цемах был задержан 27 июня в своей квартире в городе Снежное. Далее его перенаправили через линию соприкосновения на подконтрольную Киеву территорию. «28 июня, в день конституции Украины, он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца», — добавил Гонтарев.

Дата апелляции пока не назначена. Детали дела адвокат не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Дочь арестованного Мария рассказала, что ее отцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Мария связывает задержание отца с тем, что в 2014 году он был начальником ПВО в Снежном, вблизи которого был сбит малайзийский «Боинг». «"Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле», — отметила она.

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

В июне совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга» в Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, и был сбит «Боинг».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.