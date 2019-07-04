На юго-западе Петербурга эвакуировали 15-этажный жилой дом. У подъезда нашли устройство с часовым механизмом

В Петербурге оперативные службы провели эвакуацию многоподъездного жилого дома. Взрывотехники осматривают устройство с часовым механизмом.

Как стало известно «Фонтанке», в пять часов вечера 4 июля в полицию обратились жители дома 32 по проспекту Кузнецова в Красносельском районе. У мусорного контейнера рядом с подъездом нашли устройство из семи цилиндров, похожих на тротиловые шашки, и таймера.

На Кузнецова вызвали взрывотехников и объявили эвакуацию нескольких подъездов 15-этажки. По предварительным данным, устройство является муляжом самодельной бомбы, оно не опасно. Проверку продолжают.