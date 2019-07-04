В Турции задержали трех француженок за связь с запрещенным ИГ. Одна из них - родственница организаторов парижского теракта с 130 погибшими

На юге Турции турецкие силовики задержали трех женщин, которых разыскивал Интерпол. С собой они вели девять детей. Ранее при похожих обстоятельствах поймали двух россиянок.

«Три гражданки Франции, подозреваемые в принадлежности к группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), и девять сопровождающих их детей были арестованы при попытке въезда в Турцию», – сообщает 4 июля здание Le Figaro.

Женщин, которые в сообщении называются J.C., C.A. и M.D, были схвачены в провинции Килис на юге страны. Они находились в базе Интерпола за связь с террористическими организациями.

Источник, близкий к турецким правоохранительным органам, заявил, что одна из задержанных – Дженнифер Клейн – это племянница организаторов теракта во Франции в 2015 году, в результате которого погибли 129 человек, около 300 получили ранения. Она также, по предварительной информации, супруга гражданина Франции Кевина Гоно, которого в Ираке приговорили к смертной казни за связи с ИГ.

Вчера, 3 июня, при похожих обстоятельствах на юге Турции задержали двух гражданок России, которые, по их словам, шли из Сирии в Россию вместе с детьми после убийства мужей – боевиков Исламского государства. Они также были в списке Интерпола.