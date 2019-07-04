Раскольник Филарет назвал главу так называемой ПЦУ Иудой

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Михаил Денисенко) считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране – Православную церковь Украины (ПЦУ), – созданную экс-президентом страны Петром Порошенко.

В интервью украинскому изданию «Страна» ему задали вопрос, почему Епифаний и другие ученики отмежевались от УПЦ КП. «А почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос», – сказал Филарет.

«Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса и учил его. И тот с другими апостолами признавал Иисуса Христа Сыном Божьим, а потом пошел и продал своего учителя за 30 сребреников», – добавил он.

Денисенко добавил, что ранее считал Епифания достойным, а поэтому и рекомендовал его на пост главы ПЦУ, однако признал, что ошибся. «А понял я это после того, как он стал предстоятелем: он меня откинул и стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю», – уверен Филарет.

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Он ещё раз отметил, что УПЦ КП не признает свою ликвидацию, о которой заявляли в ПЦУ, а сам продолжает считать себя патриархом.

«УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остается. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает – для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП», – подчеркнул он.