Раскольник Филарет назвал главу так называемой ПЦУ Иудой
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Михаил Денисенко) считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране – Православную церковь Украины (ПЦУ), – созданную экс-президентом страны Петром Порошенко.
В интервью украинскому изданию «Страна» ему задали вопрос, почему Епифаний и другие ученики отмежевались от УПЦ КП. «А почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос», – сказал Филарет.
«Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса и учил его. И тот с другими апостолами признавал Иисуса Христа Сыном Божьим, а потом пошел и продал своего учителя за 30 сребреников», – добавил он.
Денисенко добавил, что ранее считал Епифания достойным, а поэтому и рекомендовал его на пост главы ПЦУ, однако признал, что ошибся. «А понял я это после того, как он стал предстоятелем: он меня откинул и стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю», – уверен Филарет.
Он ещё раз отметил, что УПЦ КП не признает свою ликвидацию, о которой заявляли в ПЦУ, а сам продолжает считать себя патриархом.
«УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остается. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает – для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП», – подчеркнул он.
Справка:
В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Патриарх Филарет претендовал на то, чтобы возглавить ее. Но затем стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".
2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.