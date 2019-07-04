«Девочка вообще по сторонам не посмотрела»: на Крюковом канале «Тигуан» положили на крышу

Дважды за сутки в Петербурге переворачивались легковые машины, обе – на крышу.

Днём 4 июля на пересечении Крюкова канала и проспекта Римского-Корсакова опрокинулся «Фольксваген Тигуан», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Только проезжали, все живы, за рулём были дамы с «восклицательным знаком», – рассказывает Аня. «Девочка с Крюкова канала выезжала, вообще по сторонам не посмотрела. Вот её и протаранили. Службы приехали за 5 минут все, – пишет Елена. – Он (второй участник ДТП. – Прим. ред.) с моста ехал, её не видно было. И уходить только в припаркованные».

Реклама



Сотрудники МЧС вернули автомобиль на колёса. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Второй перевёртыш был ночью на Октябрьской набережной, аккурат напротив заправки. По словам очевидцев, водитель «жив и здоров», ехал один.