Съезд с КАД на Таллинское шоссе будут частично перекрывать несколько дней
Дорожники устранят колейность проезжей части на съезде №7 развязки КАД Петербурга с Таллинским шоссе. Для этого его будут частично перекрывать в течение недели.
Как сообщает 4 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7 по 13 июля будут попеременно перекрывать одну из двух полос на съезде с внутреннего кольца КАД на Таллинское шоссе в Ленинградскую область, в сторону Красного Села. Полностью съезд перекрываться не будет.
Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно. В Управлении добавляют, что с учётом погодных условий сроки ремонта могут быть скорректированы.
Также на кольцевой автодороге Петербурга устраняют колейность:
- с 25 июня по 5 июля – на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и дорогой Петербург – Матокса;
- с 30 июня по 5 июля – на внутреннем кольце между проспектами Энгельса и Культуры;
- с 27 июня до 7 июля – на внешнем кольце между дорогой Петербург – Матокса и проспектом Культуры;
- со 2 до 10 июля – на участке в районе развязки КАД с проспектом Культуры.
Помимо этого до 10 июля сузили путепровод КАД над проспектом Культуры на внутреннем кольце. До 1 сентября полностью перекрыто движение по участку внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту.