Съезд с КАД на Таллинское шоссе будут частично перекрывать несколько дней

Дорожники устранят колейность проезжей части на съезде №7 развязки КАД Петербурга с Таллинским шоссе. Для этого его будут частично перекрывать в течение недели.

Как сообщает 4 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7 по 13 июля будут попеременно перекрывать одну из двух полос на съезде с внутреннего кольца КАД на Таллинское шоссе в Ленинградскую область, в сторону Красного Села. Полностью съезд перекрываться не будет.

Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг». Вестись они будут круглосуточно. В Управлении добавляют, что с учётом погодных условий сроки ремонта могут быть скорректированы.

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Также на кольцевой автодороге Петербурга устраняют колейность:

Помимо этого до 10 июля сузили путепровод КАД над проспектом Культуры на внутреннем кольце. До 1 сентября полностью перекрыто движение по участку внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту.