Союз биатлонистов нашел свой дизайн в новой форме «Зенита». Клуб ответил Дзюбой с винтовкой
Союз биатлонистов России (СБР) заметил сходство дизайна своего сайта и новой формы «Зенита», презентация которой состоялась сегодня в Петербурге. Своими выводами на этот счет стреляющие лыжники поделились в Twitter.
Одобряем! pic.twitter.com/UgygkH51LI— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 4. Juli 2019
– Одобряем! – такое сообщение оставлено под фотографией с презентации формы «Зенита».
Реклама
«Зенит» ответил им фотографией Артема Дзюбы с винтовкой.
4. Juli 2019
Наши партнёры
СМИ2
Lentainform
Загрузка...