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Спорт
04.07.2019 17:42
Печать

Союз биатлонистов нашел свой дизайн в новой форме «Зенита». Клуб ответил Дзюбой с винтовкой

Союз биатлонистов России (СБР) заметил сходство дизайна своего сайта и новой формы «Зенита», презентация которой состоялась сегодня в Петербурге. Своими выводами на этот счет стреляющие лыжники поделились в Twitter.

 

 

– Одобряем! – такое сообщение оставлено под фотографией с презентации формы «Зенита».

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«Зенит» ответил им фотографией Артема Дзюбы с винтовкой.

 

 

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