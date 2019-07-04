«Пежо» течением принесло в задницу «Форда». Водоканал и петербуржцы разошлись в причинах потопа

Плавающие по улицам Петербурга машины породили версию: канализация не справилась с потопом из-за загрязненной песком ливневой канализации. Водоканал путается в цифрах, но уверяет — дело в аномальном ливне.

Фото: Антон Александров

Петербургский потоп 3 июля в цифрах выглядит так: в Петербурге, в зависимости от района, выпало до 59 мм осадков, а ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 3 июля с 16:30 до 18:00 обработал 266 заявок, связанных с подтоплением и возникновением засоров на канализационных сетях. «Фонтанка» пригляделась к возможным причинам сложных последствий стихии.

Как 4 июля рассказали «Фонтанке» в Гидрометцентре, в день потопа осадки в городе выпали неравномерно. Например, в Стрельне был зафиксирован показатель 59 мм осадков на 1 кв. м. В то же время на севере города, в частности в Курортном районе, дождя практически не наблюдалось. Поплавать можно было по ЗСД, в Приморском районе, а также как на Южном шоссе, так и во всем Купчино.

И все же, если верить социальным сетям, самые яркие эпизоды случились на Парашютной улице. В сети без труда можно найти кадры с автомобилями, которые несет течением. Одним из тех, чей автомобиль подхватило водой, стал петербуржец Антон Александров. «Машину сначала толкнуло на меня, а потом она двинулась в сторону. Недалеко, правда, отплыла, метр-другой. По соседству на приличном расстоянии друг от друга были припаркованы "Форд" и "Пежо". "Пежо" течением принесло в задницу "Форда" точно так же, как и немного понесло мою машину, когда уровень воды был еще не такой большой», – рассказал Александров «Фонтанке».

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Он предполагает, что виной такой плохой работы ливневой канализации стала песко-соляная смесь, которой этой зимой городские власти с разным успехом пытались укротить www.fontanka.ru/2019/03/01/040 снег. Как утверждает Александров, улицу Парашютную от пересечения с Репищева до пересечения с Долгоозёрной улицей регулярно затапливает. «Дальше по Парашютной было всё в порядке. После схода сугробов было много песка, лично своими глазами видел, как дворники сметали этот песок прямо в ливнёвки», – сетует петербуржец. Аналогичные предположения высказывают и другие обычные горожане, в том числе на страничке во «ВКонтакте» врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Ответов на них пока нет.

Однако специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что за 1,5 недели до ливня специалисты предприятия проверяли состояние ливневой канализации и устраняли все недочеты, в том числе и прочищали сток. Уже после потопа Водоканал сообщил: «68 аварийных бригад оперативно выезжали по всем заявкам, поступившим от жителей Санкт-Петербурга. Бригады провели прочистку ливневой канализации и откачали воду. Также дополнительно были открыты крышки смотровых канализационных колодцев для того, чтобы ускорить отвод скопившейся воды». Как уточнили в Водоканале уже во время потопа ливневку очищали не от зимнего песка, а от естественного мусора, который туда занесло потоком воды.

Представители предприятии настаивают: проблема – в проектной мощности канализации. Надо признать, что в этом вопросе в ГУП «Водоканал» проявляют постоянство.

«Такие дожди потому и называются нерасчетными, что система канализации на них не рассчитана. Проблема здесь не в амбразурах, проблема в диаметре труб. Чтобы во время нерасчетного дождя вода уходила быстро, нужно положить трубы большего диаметра. Но, во-первых, это стоит огромных денег, а во-вторых, для этого нужно перекопать весь город», – говорил «Фонтанке» ныне покойный экс-глава Водоканала Феликс Кармазинов еще в 2012 году.

Сейчас в ГУП говорят, что в режиме онлайн сток может безболезненно поглощать 7,2 мм осадков, а эта норма была превышена – за 20 минут выпало более 22 мм осадков. Любопытно, что во время потопа 2012 года в ГУПе нашему изданию сообщили другие данные: «сточная система проектируется в расчете на прием 18 мм осадков в течение 20 минут». Когда корреспондент «Фонтанки» обратил внимание сотрудника Водоканала на эту математическую коллизию, то получил заверения, что в прошлом произошла какая-то ошибка. Правильная пропускная способность – 7,2 мм осадков.

Стоит отметить, что в то время, когда город заливало водой, Водоканал предупредил: «Во время ливней вся вода не может одномоментно уйти в ливневую канализацию – это происходит в течение 20–30 минут после окончания дождя, в связи с этим возможны кратковременные локальные подтопления». По факту же во многих местах, в том числе и на Парашютной, вода держалась намного дольше.

В Водоканале рассказали, что сейчас специалисты предприятия проводят дополнительную диагностику ливневой канализации во всех районах города для подготовки к новым прогнозируемым дождям. Отметили и то, основная масса воды ушла через ливневые стоки через 1,5 часа после окончания дождя, «что при учете аномального количества выпавших осадков свидетельствует о технически исправном состоянии канализации».

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В числе мер, которые позволят усилить возможности городской ливневки, в Водоканале назвали новую установку для застройщиков. Совместно с городскими властями предприятие рекомендует еще на стадии проектирования предусматривать отдельную от сточной канализацию. Говорят, что и в районе старой застройки периодически удается её модернизировать.

Впрочем, если верить прогнозу погоды, то ожидать такого же потопа, как и 3 июля, в ближайший месяц не придется. Синоптики пророчат небольшие дожди вплоть до 11 июля. Сильнее с неба будет лить 19 июля, а также в последние 5 дней месяца.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»