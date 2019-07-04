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Общество
04.07.2019 17:37
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МИД РФ: Официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало

Россия не получала официальных предложений от Киева об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе, – подчеркнула Захарова. – 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало».

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Справка:

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в Интернете".

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