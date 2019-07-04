Тесты Euro NCAP показали, что «Шкода» безопаснее, чем «Тесла»

Согласно свежим результатам европейских тестов Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей), высших оценок удостоились Tesla Model 3, Medcedes B-Class, Mercedes GLE и новая Skoda Sсala.

Примечательно в этом списке не только то, что Skoda оказалась в одной компании с премиальными Tesla и Mercedes. Интересно, что Skoda почти по всем параметрам опередила «победителя забега» — Tesla Model 3.

Электромобиль смог вырвать общую победу только благодаря пункту, в котором оцениваются электронные системы обеспечения безопасности, такие как автопилот, «умный» круиз-контроль, система удержания в полосе и т. д. Тут, конечно, трудно соревноваться с «компьютером на колесах», каковым, по сути, является Tesla, и неудивительно, что по этим параметрам электромобиль показал наилучший результат за всю историю тестов.

Однако по остальным параметрам, таким как защита взрослых пассажиров, защита детей и защита пешеходов, Skoda Scala, по оценке Euro NCAP, опередила Tesla. В результате новый чешский хетчбэк вошел в тройку самых надежных с точки зрения безопасности автомобилей малого класса наряду с Mercedes A-Сlass и новой Mazda 3.

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Tesla Model 3 же возглавила рейтинг Euro NCAP в категории электрических и гибридных автомобилей.