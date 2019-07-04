СКР назвал сумму ущерба по делу экс-главы «Автодора»

Действия экс-главы «Автодора» стали причиной ущерба государству на 2 млрд рублей, заявил Следственный комитет России.

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Росавтодора» https://t.co/zZV6YiELDO — Следственный комитет (@sledcom_rf) 4. Juli 2019

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По данным следствия, Кельбах, будучи главой «Автодора», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей.

«Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО ''Крокус Интернешнл'' на строительство пускового комплекса №1 и с ООО ''Кольцевая магистраль'' на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области», — указывает ведомство.

Также Кельбах, занимая упомянутую должность, необоснованно принял и оплатил в адрес ОАО «Союздорпроект» за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД в сумме 132,6 млн руб. Ведомство указывает, что это не было предусмотрено федеральной целевой программой.

Дело возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Предусматриваемые данной статьей действия «наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».