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СКР назвал сумму ущерба по делу экс-главы «Автодора»
Действия экс-главы «Автодора» стали причиной ущерба государству на 2 млрд рублей, заявил Следственный комитет России.
«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Росавтодора» https://t.co/zZV6YiELDO— Следственный комитет (@sledcom_rf) 4. Juli 2019
По данным следствия, Кельбах, будучи главой «Автодора», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей.
«Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО ''Крокус Интернешнл'' на строительство пускового комплекса №1 и с ООО ''Кольцевая магистраль'' на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области», — указывает ведомство.
Также Кельбах, занимая упомянутую должность, необоснованно принял и оплатил в адрес ОАО «Союздорпроект» за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД в сумме 132,6 млн руб. Ведомство указывает, что это не было предусмотрено федеральной целевой программой.
Дело возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Предусматриваемые данной статьей действия «наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Справка:
В начала февраля Счетная палата сообщила, что ЦКАД не будет построена в установленные сроки из-за недостаточно эффективного управления проектом и системных проблем. 6 февраля правительство опубликовало распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева об увольнении Сергея Кельбаха от должности председателя правления «Автодора» и назначении на этот пост Вячеслава Петушенко.
При этом Кельбах был назначен советником главы РЖД Олега Белозерова.