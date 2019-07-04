Петербургский школьник рассказал о 12-дневной голодовке. Ученик добивается политической свободы для сверстников и борется против «Юнармии»

Двенадцатидневную голодовку устроил лидер профсоюза «Ученик», учащийся 622-й гимназии в Петербурге Леонид Шайдуров. Вернуться к обычному питанию одиннадцатиклассник решил только после получения ответа от чиновников.

Как рассказал «Фонтанке» Шайдуров 4 июля, он отказался от пищи, выдвинув требования по трём пунктам: прекращение «репрессий» в отношении политически активных школьников, обеспечение питания за счёт бюджета для всех учащихся школ и ограничение влияния «Юнармии» на образовательный процесс.

Школьник утверждает, что неоднократно отравлял письма в комитет образования, но ни разу так и не дождался ответа. Молчание чиновников и заставило перейти к крайним мерам в виде голодовки, которую он объявил 16 июня. «Падал два раза обморок, пил очень много воды», — отметил Шайдуров.

В комитете по образованию Петербурга заверили, что неоднократно приглашали Шайдурова на встречу, но он якобы отказывался, объясняя это тем, что хочет в любом случае провести свою акцию, пока она не получит широкую огласку. В итоге чиновники 28 июня направили официальное письмо с разъяснениями по пунктам требований.

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В документе говорилось, что «Юнармия» — дело добровольное, бесплатным обедами обеспечены школьники 1–4-х классов, также льготное питание предоставляется старшим ученикам адресно. «Закон «Об образовании» запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации», — отмечалось в ответе.

В профсоюзе «Ученик» документ посчитали «отпиской», но голодовку Шайдуров прекратил, протест же он собирается продолжать. Сейчас готовятся новые акции с теми же требованиями.

Школьник также отметил, что после того, как активно занялся общественной деятельностью, его семью стали с завидной периодичностью посещать инспекторы по делам несовершеннолетних.