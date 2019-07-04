Водителя, сбившего ребенка-инвалида на Обуховской Обороны, нашли. Им оказался пенсионер

Петербургские полицейские установили водителя автомобиля, который в минувшие выходные сбил ребенка на инвалидной коляске. Мужчину доставили в отделение.

ДТП произошло днем 29 июня во дворе дома 195 по проспекту Обуховской Обороны. Автомобиль Ford Mondeo совершил касательное столкновение с инвалидной коляской и скрылся. В коляске был 5-летний мальчик, его везла мать. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает 4 июля пресс-служба петербургского главка, в ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя машины установили – им оказался 71-летний пенсионер. Мужчину доставили в полицию и составили в отношении него административный протокол за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).